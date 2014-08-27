МАУ перевезла около 600 пассажиров обанкротившейся компании TDS за свой счет

Крупнейший национальный авиаперевозчик авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) перевезла за свой счет около 600 пассажиров, которые приобрели авиабилеты в обанкротившейся посреднической компании Travel Distribution Service (TDS).

Как сообщил на встрече с журналистами директор по продажам МАУ Андрей Павленко, на сегодня МАУ, совместно с другими пострадавшими авиакомпаниями Украины, предпринимает процессуальные действия и ведет подготовку к суду против TDS.

Ранее компания TDS реализовала авиабилеты пассажирам, после чего не перечислила средства на счета авиакомпаний, вследствие чего последние понесли убытки и потеряли репутацию.

"Если говорить о рынке Украины, убытки составляют порядка 170 млн грн", - сказал Павленко, отметив, что доля убытка МАУ является незначительной и расходы компании на перевозку обманутых пассажиров не были фатальными.

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При этом директор по продажам подчеркнул, что наиболее безопасным и дешевым способом приобретения авиабилетов является покупка непосредственно у авиакомпании, в частности, через сайт авиакомпании.

"Стоимость билета, которую вы получаете, заходя на сайт авиакомпании, это тариф плюс аэропортовый сбор, и больше ничего", - подчеркнул он.

По его словам, МАУ активно развивает интернет-продажи, инвестируя в электронные сервисы значительно больше средств, чем в классические каналы продаж. Так, доля онлайн-продаж у МАУ в июле составила 58% прямых продаж.

Вместе с тем, Павленко подчеркнул, что авиакомпания несет перед пассажирами намного больше ответственности, чем агент, это регламентировано законодательством и международными конвенциями.

Кроме того, представитель авиакомпании сообщил, что к 1 июля 2015 года все скидки для агентов на страхование своих рисков перед авиакомпаниями в Украине будут отменены. Авиакомпании также получат возможность еженедельного контроля работы агентств, с целью предотвращения мошенничества.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров.