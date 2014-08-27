На Донбассе временно закрыли 11 вокзалов

Донецкая железная дорога (ДЖД) из-за напряженной ситуации и боевых действий на Донбассе временно закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Харцызск, Макеевка, Ясиноватая, Иловайск, Луганск, Стаханов и Рубежное для обслуживания пассажиров, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В пресс-службе отметили, что отправление пассажирских поездов дальнего следования на ДЖД в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

Согласно сообщению, со станции Константиновка курсируют поезда №92 Ясиноватая - Одесса (через Днепропетровск, Знаменку), №10 Донецк - Москва (через Харьков), №47 Донецк - Севастополь (через Запорожье, Мелитополь), №125 Ясиноватая - Киев (через Харьков, Полтаву).

Со станции Мариуполь отправляются поезда №69/70 Мариуполь - Львов (через станции Волноваха, Камыш-Заря, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку), а также №584 Мариуполь - Киев (через Волноваху, Камыш-Зарю, Лозовую, Полтаву, Миргород).

Пригородные поезда Донецкой железной в Донецкой области курсируют на участках Мариуполь - Волноваха, Волноваха - Камыш-Заря, Авдеевка – Красноармейск - Чаплино, Скотоватая – Константиновка – Славянск - Красный Лиман, Скотоватая – Славянск - Бантышево, Красный Лиман – Северск – Артемовск - Курдюмовка, а на Луганщине – на участках Родаково - Луганск, Коммунарск - Родаково, Рубежное - Сватово, Купянск, Луганск - Мануиловка.

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Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.