Из Донецка закрыты 8 автобусных направлений в города региона

В Донецке ситуация с междугородним автобусным сообщением остается напряженной, закрыты направления на 8 городов региона.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, 27 августа с 7.00 до 10.00 было закрыто движение в сторону г. Мариуполя. По состоянию на 11.00 два автобуса по объездной дороге через г. Угледар все же смогли выехать в данном направлении. Если будут складываться благоприятные условия с выпуском автобусом из Донецка, они продолжат отправляться в Мариуполь, отметили в ОГА.

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В сокращенном режиме осуществляется автобусное сообщение с городами Славянск и Святогорск. Также на линию вышли автобусы осуществляющие движение в Днепропетровск и Изюм. Осуществляется сообщение с Макеевкой - работают маршруты №№ 111 и 121. Но, в департаменте констатировали, что по-прежнему, закрытыми остаются направления на Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку, Амвросиевку.

Как сообщал УНИАН, 27 августа по состоянию на 14.00 в Донецке были периодически слышны одиночные залпы в микрорайонах Широкий и Текстильщик.

Согласно сообщению на сайте Донецкого городского совета со ссылкой на местных жителей, общественный транспорт на автомагистралях города работает в штатном режиме.

Автобусное сообщение Донецка с другими городами осуществляется через автовокзал "Южный". Автовокзал "Западный" и диспетчерская станция "Артемовская" по-прежнему закрыты.

Отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.