Украинцев призывают сдать ненужные CDMA-телефоны для бойцов в зоне АТО

До 1 сентября нужно передать ненужный CDMA-телефон в любое из 3 000 отделений ПриватБанка по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".

Принимаются все телефонные трубки, даже с неработающим аккумулятором и без зарядного устройства. Если аппараты будут сданы с RUIM-картой или с прошитым номером в самом телефоне, договоры на телекоммуникационные услуги будут предварительно расторгнуты.

PEOPLEnet устанавливает на такие аппараты бесплатную связь внутри своей сети и отправляет украинским воинам в зону АТО.

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«Первыми на призыв принести телефонные трубки откликнулись сотрудники банка, – говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка. – До окончания акции планируется собрать более 10 тыс. аппаратов только среди сотрудников банка. Мы приглашаем всех желающих, у кого есть ненужные телефоны, также поучаствовать в акции».

За два дня с начала акции оператор PEOPLEnet уже собрал и передал военным более 2 000 телефонных аппаратов с бесплатной связью.

Помимо преимущества бесплатного обслуживания, разговоры внутри сети стандарта CDMA менее подвержены внешнему вмешательству, т. к. CDMA-связь имеет более высокую степень защиты по сравнению со связью стандарта GSM.