Из Донецка в Мариуполь начали ходить автобусы

Об этом УНИАН сообщили в департаменте развития базовых отраслей промышленности Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, сегодня утром открыто автобусное сообщение с Мариуполем, осуществляемое по объездной дороге через город Угледар. Планируется, что в обоих направлениях на маршруты выйдет по пять машин.

Также осуществляется автобусное сообщение с городами Славянск и Святогорск.

Читайте такжеИз Донецка закрыты 8 автобусных направлений в города регионаКроме того, на линию вышли автобусы, осуществляющие движение в Днепропетровск и Изюм. Продолжают ходить автобусы и в Макеевку - работают маршруты №№ 111 и 121.

Вместе с тем в департаменте констатировали, что по-прежнему закрытыми остаются направления на Горловку, Енакиево, Шахтерск, Торез, Снежное, Марьинку, Красногоровку, Амвросиевку.