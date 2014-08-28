Новые правила эксплуатации воздушных линий нацелены на безопасность полетов - Госавиаслужба

Распределение между авиакомпаниями назначений на рейсы должно в первую очередь осуществляется исходя из соответствия максимальным критериям безопасности.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал Глава Государственной авиационной службы Украины Денис Антонюк.

«Мы постараемся закрепить парадигму того, что поддержание авиационной безопасности на должном уровне является вопросом первоочередной важности», - заявил Антонюк.

По мнению главы, компании-однодневки, которые хотят получить назначение на один-два маршрута и, недолго поработать, уйти с рынка, более уязвимы с точки зрения безопасности.

В то же время Антонюк заявил, что авиакомпании с серьезными намерениями, которые планируют работать на протяжении длительного времени и располагают большим флотов судов, априори имеют более высокие показатели по критерию авиационной безопасности.

«В подготовленном нами «Порядке» мы намерены привить рынку следующую идеологию - при выдаче разрешений приоритет будет предоставляться компаниям с большим ресурсом», - заявил Антонюк.

Напомним, что ранее Госавиаслужба Украины предложила изменить правила выдачи разрешений украинским авиакомпаниям на маршруты. Соответствующий проект приказа размещен на сайте ведомства для обсуждения.

По мнению экспертов авиаотрасли, предложенные Государственной авиаслужбой Украины нормативные изменения в правилах выдачи назначений на маршруты будут способствовать развитию региональной аэропортовой сети.