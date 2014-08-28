"Укрзализныця" с начала года перевезла почти 70 млн тонн угля из зоны АТО

По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, приведенным в релизе, правительство начало реализацию программы диверсификации поставок угля, так как ситуация в энергетике Украины на сегодня очень сложная.

В пресс-службе отметили, что железнодорожники делают все возможное, чтобы обеспечить энергетическую систему страны запасами каменного угля на осенне-зимний период, несмотря на опасные условия работы и угрозу жизни.

В сообщении сказано, что, начиная с конца мая, террористы методично разрушают железнодорожную инфраструктуру. В зоне АТО подорвано 17 железнодорожных мостов и инженерных сооружений Донецкой, Приднепровской и Южной железных дорог.

Вследствие боевых действий были повреждены 3,5 км пути, зафиксировано 144 случая несанкционированных вмешательств. Поврежден целый перечень промышленных путей, доставлявших уголь до теплоэлектростанций.

Террористы делают все, чтобы уничтожить промышленность, горно-добывающую отрасль и транспортную инфраструктуру Донецкого региона и таким образом сорвать подготовку к зиме теплоэлектростанций, работающих на каменном угле по всей Украине, говорится в сообщении.

По данным главного управления путевого хозяйства, приведенным в релизе, железнодорожникам удалось восстановить 8 инженерных сооружений и 1,6 км поврежденной колеи, некоторые объекты приходится восстанавливать многократно. Пока работы ведутся только собственными силами железных дорог.

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Как сообщал УНИАН, начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.