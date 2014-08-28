Кабмин назначил заместителей главы "Укравтодора"

Соответствующее распоряжение подписал Арсений Яценюк

Кабинет министров Украины назначил первым заместителем главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Евгения Барахина. Соответствующее распоряжение № 772-р от 27 августа 2014 года подписал премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Другим распоряжением № 773-р Кабмин назначил на должность заместителя главы «Укравтодора» Игоря Кошелева. Читайте такжеУкраине нужно 30-40 млрд гривень, чтобы полностью отремонтировать дороги Как сообщал УНИАН, ранее в июне Министерство инфраструктуры Украины назначило главой «Укравтодора» Сергея Пидгайного вместо Александра Малина, который перешел на должность первого заместителя министра инфраструктуры. Читайте такжеДля восстановления дорог Донбасса нужно более двух миллиардов Справка УНИАН. Государственное агентство автомобильных дорог Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

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