Госавиаслужба будет максимально отстаивать интересы государства – глава ведомства

Подготовленный к утверждению «Порядок предоставления и аннулирования прав на эксплуатацию воздушных линий» нацелен на поддержание государственных интересов. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Глава Госавиаслужбы Украины Денис Антонюк.

По мнению главы службы, важными критериями определения конкурентных преимуществ авиакомпаний при конкурсном получении разрешений на выполнение рейсов, будут «сумма уплаченных в госбюджет Украины налогов и количество созданных в Украине рабочих мест».

В то же время Антонюк уверен, что благодаря новым нормам процедура назначений на рейсы станет прозрачной и объективной.

«Процедура будет базироваться на понятной всем формуле, влияние субъективных факторов при выборе победителя будет минимизировано», - заявил Антонюк.

Глава ведомства также отметил, что документ важен и с точки зрения интересов региональных аэропортов.

«Уверен, что мы обязаны катализировать развитие небольших украинских аэропортов. Формула рассчитана таким образом, что авиакомпания, которая летает, например, из Киева в Черновцы, получит в два раза больше назначений, чем авиакомпания, которая летает из Киева в Одессу. Экономическое положение сейчас в Украине оставляет желать лучшего, но я уверен, что позитивные перемены не за горами, - заявил Антонюк, - количество перевезенных авиапассажиров в прошлом году составило 8 млн человек. Это огромный ресурс, у которого есть серьезный потенциал роста».

Напомним, что ранее глава Госавиаслужбы заявил о том, что изменения правил выдачи разрешений украинским авиакомпаниям на маршруты позитивно скажется на безопасности полетов.