Железные дороги Украины увеличили рабочий парк зерновозов

Рабочий парк вагонов-зерновозов, ежесуточно задействованных в перевозках зерновых, в августе 2014 года составил 12 600 единиц, что на 13,9% больше, чем в августе 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укразлизныця»).

"Такого количества зерновозов достаточно для перевозки более 3 млн тонн зерновых грузов ежемесячно. Парк зерновозов увеличился из-за роста объемов отремонтированных вагонов и возврата зерновозов из-за границы, в основном из России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в августе ежесуточно грузилось 1192 зерновоза, что на 185 вагонов больше ежесуточного показателя за аналогичный период 2013 года.

В сообщении сказано, что план погрузки зерна выполняется всеми железными дорогами. При плане погрузки зерна на уровне 791 вагон в сутки фактическая нагрузка составляет 1092 вагона, что превышает план на 301 вагон. Все железные дороги Украины, кроме Донецкой, в отчетном периоде увеличили погрузку зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий оборот зерновоза с 1 по 27 августа 2014 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 0,2 суток и составляет 10 суток. Улучшение произошло за счет уменьшения оборота инвентарного зерновоза, который составил 7,99 суток против 10,26 суток годом ранее.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с 1 января по 20 августа текущего года погрузили и перевезли 12,4 млн тонн зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.).

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Минагропрод прогнозирует экспорт зерна из Украины в 2013/2014 МГ на уровне 33 млн тонн, что может стать абсолютным рекордом для независимой Украины.