«Укрзализныця» пересмотрела договоры с контрагентами и сэкономила 355 млн гривень

Государственное предприятие материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач», входящее в структуру Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с конца апреля 2014 года в рамках пересмотра договорных отношений в сфере закупок материально-технических ресурсов, работ и услуг для нужд железнодорожной отрасли сэкономила почти 354,6 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе "Укрзализныци".

В частности, более 234 млн грн из этой суммы удалось сэкономить благодаря пересмотру условий договора с торговым домом «Электровозмаш» (Екатеринбург, Россия) на поставку 91 магистрального электровоза.

Кроме того, «Укрзализнычпостач» сэкономил более 120 млн грн за счет пересмотра нескольких договоров с компаниями «Днипрозализнычпостачання», «Трансинвест Холдинг», «Интерпайп Украина» и «Левада-Оил» по поставкам стрелочных переводов, рамных рельс, крестовин, колес для подвижного состава, смазки и масел.

По данным пресс-службы, также заключены договоры на скидку с рядом компаний, что позволит сэкономить 43,9 млн грн.

Таким образом, общая сумма экономии за счет снижения цен на товары и по пересмотренным договорам - 398,5 млн грн, сказано в сообщении.

В связи с невыполнением контрагентами обязательств по поставке продукции, а также в связи с неполучением согласия по снижению цен разорваны 15 договоров на общую сумму 1,6 млрд грн, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, директор ГП «Укрзализнычпостач» Александр Лозинский, ранее заявлял, что перед подписанием новых договоров по результатам проведенных тендеров в 2014 году, предприятие будет договариваться с победителем торгов по снижению цены до 15%.

5 октября 2011 г. по заказу Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" был подписан договор между ГП «Укрзализнычпостач» и акционерным обществом "Электровозостроитель" (Грузия) на поставку 110 магистральных грузовых электровозов постоянного тока.

Согласно договору, в период 2012-2016 годов предусмотрено построить и поставить на украинские железные дороги 110 новых магистральных грузовых электровозов постоянного тока ВЛ11М/6.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрзализнычпостач» создано в 1992 году, входит в сферу управления «Укрзализныци».

"Укрзализнычпостач" осуществляет централизованную закупку товарно-материальных ценностей для нужд железнодорожной отрасли.