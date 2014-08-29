"Укрзализныця" восстановила школу-интернат в Славянске

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за три недели восстановила поврежденную во время террористических действий общеобразовательную школу-интернат №1 в Славянске, потратив на это 5,36 млн грн, сообщила пресс-служба администрации.

"Во время террористических действий снаряд попал в славянскую общеобразовательную школу-интернат №1, повредив спальный корпус. Чтобы дети смогли вовремя начать обучение, железнодорожники в рекордные сроки, а именно за три неполных недели, сдали отремонтированный объект в эксплуатацию", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в восстановлении принимали участие около 150 человек из структурных подразделений Одесской железной дороги.

По словам директора школы-интерната Николая Якименко, которого цитирует пресс-релиз, строители полностью устелили новой металлочерепицей кровлю на учебном и спальном корпусах, вставили около 600 дверей и окон, отремонтировали умывальники в столовой, устелили плиткой пол и стены, и установили водонагреватель, чтобы дети круглосуточно имели теплую воду.

При ремонте зданий учебного, спального корпусов и столовой выполнена замена 4255 кв. м кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу, 1143 кв. м деревянных оконных блоков на металлопластиковые, выполнено устройство организованного водоотвода с крыш, ремонт 302 кв. м цоколя и благоустройство территории, сказано в сообщении.

Руководители области поручили железнодорожникам до конца лета восстановить поврежденные помещения учебно-воспитательного заведения во время инспекционной поездки в начале августа гендиректора "Укрзализныци" Бориса Остапюка и министра инфраструктуры Украины Максима Бурбака в Донецкую область.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля.