"Укрзализныця" восстановила школу-интернат в Славянске

15:59, 29 августа 2014
Транспорт/Связь
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В восстановлении принимали участие около 150 человек из структурных подразделений Одесской железной дороги.

Фото УНИАН

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за три недели восстановила поврежденную во время террористических действий общеобразовательную школу-интернат №1 в Славянске, потратив на это 5,36 млн грн, сообщила пресс-служба администрации.

"Во время террористических действий снаряд попал в славянскую общеобразовательную школу-интернат №1, повредив спальный корпус. Чтобы дети смогли вовремя начать обучение, железнодорожники в рекордные сроки, а именно за три неполных недели, сдали отремонтированный объект в эксплуатацию", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в восстановлении принимали участие около 150 человек из структурных подразделений Одесской железной дороги.

По словам директора школы-интерната Николая Якименко, которого цитирует пресс-релиз, строители полностью устелили новой металлочерепицей кровлю на учебном и спальном корпусах, вставили около 600 дверей и окон, отремонтировали умывальники в столовой, устелили плиткой пол и стены, и установили водонагреватель, чтобы дети круглосуточно имели теплую воду.

При ремонте зданий учебного, спального корпусов и столовой выполнена замена 4255 кв. м кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу, 1143 кв. м деревянных оконных блоков на металлопластиковые, выполнено устройство организованного водоотвода с крыш, ремонт 302 кв. м цоколя и благоустройство территории, сказано в сообщении.

Руководители области поручили железнодорожникам до конца лета восстановить поврежденные помещения учебно-воспитательного заведения во время инспекционной поездки в начале августа гендиректора "Укрзализныци" Бориса Остапюка и министра инфраструктуры Украины Максима Бурбака в Донецкую область.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены пророссийскими боевиками в середине апреля.

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