Станция метро «Площадь Льва Толстого» закрыта на вход и выход

В милицию поступило сообщение о минировании станции метро «Площадь Льва Толстого» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел в Киев.

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На данный момент станция закрыта на вход и выход, пассажиры эвакуированы.