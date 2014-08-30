Станция метро «Площадь Льва Толстого» закрыта на вход и выход
15:29, 30 августа 2014Транспорт/Связь
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В столичную милицию поступило сообщение о минировании станции метро «Площадь Льва Толстого».
Пассажиры эвакуированы / Фото УНИАН
В милицию поступило сообщение о минировании станции метро «Площадь Льва Толстого» в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Министерства внутренних дел в Киев.
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На данный момент станция закрыта на вход и выход, пассажиры эвакуированы.
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