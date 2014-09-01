Киевская детская железная дорога за сезон перевезла более 16 тыс. пассажиров

Киевская детская железная дорога за период поездной работы сезона-2014 с 1 мая по 31 августа перевезла более 16 тыс. родителей с детьми, сообщили УНИАН в пресс-службе Юго-Западной железной дороги.

Согласно сообщению, детский поезд курсирует между двумя станциями «Яблонька» и «Вишенка».

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По данным пресс-службы, стоимость проезда по детской магистрали для взрослого пассажира составляет 15 грн, для детей - 11,24 грн, для детей до 6 лет путешествие бесплатное.

Справка УНИАН. Малая Юго-Западная железная дорога – детская железная дорога, а также учреждение внешкольного образования в Киеве, в котором дети проходят подготовку по железнодорожным специальностям. Киевская детская железная дорога была открыта 2 августа 1953 года в Сырецком парке.