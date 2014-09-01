Железнодорожный вокзал Донецка будет работать в сокращенном режиме

Донецкая железная дорога (ДЖД) из-за боевых действий на Донбассе временно перевела железнодорожный вокзал в Донецке на сокращенный режим работы, в частности, вместо круглосуточной работы вокзал будет обслуживать пассажиров с 08:00 до 17:00.

В пресс-службе Донецкой магистрали УНИАН уточнили, что в настоящее время остаются закрытыми железнодорожные вокзалы станций Никитовка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Харцызск, Макеевка, Ясиноватая, Иловайск, Луганск, Стаханов и Рубежное.

«Пассажиры имеют возможность приобрести/сдать железнодорожные билеты, а также получить необходимую справку в бюро информации. Режим работы — с 8:00 до 17:00. Осуществить покупку проездных документов также можно через сеть Интернет http://booking.uz.gov.ua/», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, в целях обеспечения мер безопасности пассажиров и железнодорожников на вокзале пассажиры обслуживаются только в зале предварительной продажи проездных документов (центральное здание, вход справа).

В пресс-службе напомнили, что 29 августа вследствие боевых действий повреждены большой конкорс и багажное отделение железнодорожного вокзала Донецк.

В сообщении отмечается, что отправление пассажирских поездов дальнего следования на ДЖД в связи с повреждением железнодорожной инфраструктуры осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

Читайте также"Укрзализныця" восстановила школу-интернат в Славянске Пригородные поезда ДЖД в Донецкой области курсируют на участках Мариуполь—Волноваха, Волноваха—Камыш-Заря, Очеретино—Красноармейск—Чаплино, Скотоватая—Константиновка—Славянск—Красный Лиман; Скотоватая—Славянск—Бантышево, Красный Лиман—Северск—Артемовск-2—Курдюмовка, а в Луганской области на участках Родаково—Луганск, Коммунарск—Родаково, Рубежное—Сватово—Купянск, Луганск—Мануиловка.

«Донецкая железная дорога осознает всю меру ответственности в социальной значимости пассажирских перевозок и прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности в обслуживании пассажиров и организации пассажирских перевозок», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Донецкая железная дорога из-за боевых действий на Донбассе временно закрыла железнодорожные вокзалы станций Никитовка, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Харцызск, Макеевка, Ясиноватая, Иловайск, Луганск, Стаханов и Рубежное для обслуживания пассажиров.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.