Из-за боевых действий в Донецкой области сгорели 5 пассажирских вагонов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), в связи с боевыми действиями 31 августа на станциях Иловайск, Авдеевка, Донецк и была разрушена железнодорожная инфраструктура, служебные здания и техника, необходимая для эксплуатации и ремонтных работ.

«На станции Донецк-Северный в результате пожара и прямого попадания, с пробоем двух несущих стен, разрушен дом отдыха локомотивных бригад: повреждены второй этаж и 50% кровли. Пострадавших нет», - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, на станции Иловайск артобстрелом поврежден восстановительный поезд, предназначенный для восстановительных работ, укладки путей и поднятия вагонов. Также на станции Иловайск террористы подорвали пути и гараж восстановительного поезда, а также украли автомобиль для развозки путейных бригад.

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На станции Авдеевка террористы снарядом повредили третий и четвертый путь и контактную сеть. «Сейчас движение поездов ограничено до станции Очеретино», - подчеркивается в сообщении.

По оперативным данным «Укрзализныци», в результате боевых действий железные дороги зафиксировали около 400 несанкционированных вмешательств в инфраструктуру железнодорожного транспорта. Около 190 поврежденных объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог остаются разрушенными, остальные - восстановлены силами железнодорожников.

В частности, железнодорожники восстановили 8 из 17 поврежденных инженерных сооружений в зоне АТО, а также 1,6 км путей из 3,9 км поврежденных.

Также сообщается, что частично разрушены станции Доломит, им. Кашпарова, Никитовка, им. Кожушко, Торез, Булавин, Луганск, Дебальцево, Авдеевка, Иловайск.

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Восстановлению также подлежат железнодорожные пассажирские вокзалы станций Славянск, Красный Лиман, Рубежное, Переездная, Ясиноватая, Донецк, Донецк-Северный. "Полный перечень вокзалов, станций и объем повреждений до завершения боевых действий определить невозможно», - сообщает «Укрзализныця».

Генеральный директор ведомства Борис Остапюк дал указание железнодорожникам в оперативном порядке приступить к восстановлению инфраструктуры в освобожденных районах.

Как сообщал УНИАН, восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.