«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд Мариуполь – Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") назначила дополнительный поезд №521/522 сообщением Мариуполь - Харьков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, дополнительный поезд из 15 вагонов отправится в рейс из Мариуполя 2, 4 и 6 сентября в 18:48, с остановками в Волновахе с 20:03 до 20:23, и прибудет в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд отправится 3, 5 и 7 сентября в 18:16, с остановками в Волновахе с 5:10 до 5:35, и прибудет в Мариуполь в 7:17.

Поезд будет курсировать через Волноваху, Камыш-Зарю, Чаплино и Лозовую.

В пресс-службе напомнили, что в связи с поврежденной железнодорожной инфраструктурой на востоке страны вследствие боевых действий отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

Пригородные поезда Донецкой магистрали курсируют в Донецкой области на участках: Мариуполь - Волноваха, Волноваха - Камыш-Зоря, Очеретино - Красноармейск - Чаплино, Скотоватая - Константиновка - Славянск - Красный Лиман; Скотоватая - Славянск - Бантышево, Красный Лиман - Северск - Артемовск-2 - Курдюмовка, а в Луганской области на участках: Родаково - Луганск, Коммунарск - Родаково, Рубежное - Сватово - Купянск, Луганск - Мануиловка.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится вблизи Мариуполя.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с жителями Мариуполя продолжают укреплять город, чтобы не допустить вторжения российских войск и бандформирований в Запорожскую и Херсонскую области.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.