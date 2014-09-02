Авиакомпания YanAir отменила чартерные рейсы между Киевом и черногорским Тиватом

Украинская авиакомпания YanAir отменила чартерные рейсы между Киевом и Тиватом (Черногория) из-за невыполнения взятых на себя обязательств по оплате этих полетов компанией "Туристический офис", сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта "Киев".

По данным пресс-службы, речь идет об авиарейсах, запланированных с 31 августа по 28 сентября.

«Авиакомпания YanAir приносит свои извинения пассажирам и выражает глубокое сожаление в связи с возникшей ситуацией. Все регулярные рейсы авиакомпании YanAir выполняются по расписанию», - цитирует пресс-служба генерального директора авиакомпании YanAir Ярослава Агафонова.

В сообщении сказано, что пассажиры могут предъявить претензии агентству, в котором были приобретены авиабилеты, либо руководству компании «Туристический офис».

Справка УНИАН. YanAir – новая украинская авиакомпания, получившая сертификат на осуществление деятельности 26 июля 2013 года. Флот авиакомпании состоит из 2 самолетов Saab 340A шведского производства.