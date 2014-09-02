Железнодорожников, покинувших зону АТО, трудоустроят в других регионах

Генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из-за боевых действий работникам Донецкой железной дороги приходится выполнять служебные обязанности в опасных для жизни условиях. Много железнодорожников вынуждены покидать зону АТО из-за боевых действий, недоступности рабочих мест и вынужденного простоя ряда структурных подразделений», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, вынужденные переселенцы за свой счет снимают жилье, а также обеспечивают свои семьи всем необходимым. Однако, существует нехватка финансовых средств, а также неопределенность сроков их возвращения на работу, в связи с чем руководство «Укрзализныци» приняло решение временно трудоустроить своих работников по месту их нахождения.

«Ранее, благодаря соответствующему распоряжению Бориса Остапюка железными дорогами Украины были трудоустроены 18 железнодорожников с временно оккупированной территории АР Крым», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, после проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от террористов.

По данным Минсоцполитики, на 26 августа в органы социальной защиты Украины уже обратилось 107,5 тыс. граждан, которые выехали из Донецкой и Луганской областей, где проходит активная фаза АТО, а также из оккупированного Россией Крыма.