В ходе АТО погибли 10 железнодорожников - «Укрзализныця»

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщает о десяти железнодорожниках, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины из 1668 мобилизованных работников железнодорожной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на департамент управления персоналом ведомства.

«1668 железнодорожников были мобилизованы и ушли добровольцами защищать независимость Украины. Из них, по состоянию на первое сентября, погибли десять человек и сорок - получили ранения», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, железнодорожники, раненные в ходе боевых действий, а также семьи погибших, получают всестороннюю поддержку от своих коллективов и дорожных комитетов профсоюзов.

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В частности, Львовская железная дорога предоставила ко Дню Независимости Украины премию всем своим мобилизованным работникам и перечислила по 5 тыс. грн железнодорожникам, получившим ранения в ходе боевых действий. Кроме того, Львовская магистраль перечислила 120 тыс. грн семье погибшего железнодорожника. Финансовую поддержку раненым работникам отрасли оказали также Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

«Железные дороги продолжают оказывать помощь своим работникам. Сейчас выясняются потребности бойцов и их семей, собираются деньги на экипировку, передаются автомобили в зону АТО», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы.

6 июня руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.