В ходе АТО погибли 10 железнодорожников - «Укрзализныця»

13:31, 02 сентября 2014
Транспорт/Связь
1

1668 железнодорожников были мобилизованы и ушли добровольцами защищать независимость Украины. 

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщает о десяти железнодорожниках, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины из 1668 мобилизованных работников железнодорожной отрасли. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци» со ссылкой на департамент управления персоналом ведомства.

«1668 железнодорожников были мобилизованы и ушли добровольцами защищать независимость Украины. Из них, по состоянию на первое сентября, погибли десять человек и сорок - получили ранения», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, железнодорожники, раненные в ходе боевых действий, а также семьи погибших, получают всестороннюю поддержку от своих коллективов и дорожных комитетов профсоюзов. 

Читайте такжеИз-за боевых действий в Донецкой области сгорели 5 пассажирских вагонов

В частности, Львовская железная дорога предоставила ко Дню Независимости Украины премию всем своим мобилизованным работникам и перечислила по 5 тыс. грн железнодорожникам, получившим ранения в ходе боевых действий. Кроме того, Львовская магистраль перечислила 120 тыс. грн семье погибшего железнодорожника. Финансовую поддержку раненым работникам отрасли оказали также Юго-Западная и Приднепровская железные дороги. 

«Железные дороги продолжают оказывать помощь своим работникам. Сейчас выясняются потребности бойцов и их семей, собираются деньги на экипировку, передаются автомобили в зону АТО», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы. 

6 июня руководство "Укрзализныци" приобрело через учреждение государственного «Ощадбанка» казначейские обязательства «Военные» на сумму 35 тыс. грн, средства от реализации которых были направлены на нужды украинской армии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter