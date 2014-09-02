"Укравтодор" отчитался, сколько ям залатал на дорогах

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») ликвидировало 770 тыс. кв. м ямочности на дорогах общего пользования, расположенных возле учебных заведений Украины, а также на дорогах, по которым осуществляются перевозки учеников, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По данным пресс-службы со ссылкой на информацию от областных служб автомобильных дорог, по состоянию на 1 сентября дорожные предприятия и организации заменили 3660 дорожных знаков, на более 5 тыс. км дорог отремонтировали и установили почти 1,2 тыс. м ограждений, а на 4,5 тыс. км дорог и 2443 пешеходных переходах нанесли и восстановили дорожную разметку.

В частности, наибольшие объемы ликвидации дефектов дорожного покрытия этих дорог выполнены в Полтавской области - 133 тыс. кв. м, и во Львовской области - 126 тыс. кв. м, а наибольшее количество пешеходных переходов создано и обновлено в Киевской и Ивано-Франковской областях - 363 и 295 соответственно. Наименьшие показатели выполнения работ зафиксированы в Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Ривненской, Сумской и Черновицкой областях, сказано в сообщении.

По словам начальника Управления эксплуатационного содержания автомобильных дорог и безопасности движения «Укравтодора» Олега Федоренко, приведенным в релизе, эти показатели значительно меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах, однако это объясняется как непростой политической ситуацией на юге и востоке страны, так и недофинансированием.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2014 году намерено направить на ремонт дорог 3 млрд грн.