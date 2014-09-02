Боевики взорвали автомобильный мост на Донетчине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Продолжается уничтожение боевиками транспортной инфраструктуры Донбасса. Подорван автомобильный мост возле села Староласпа Тельмановского района Донецкой области», - сообщил он.

Читайте такжеТеррористы обстреляли завод в Лутугино и взорвали мост через Кальмиус«Под опорами моста на автодороге Р-07 сообщением Меловое – Беловодск через р. Камышная в селе Стрельцовка Меловского района Луганской области обнаружено 32 ящика, вероятно, с взрывчаткой, подготовленных к подрыву. Сейчас на месте работают саперы Вооруженных сил Украины», - сообщил Лысенко.