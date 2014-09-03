Парламент ратифицировал гарантийное соглашение по строительству Бескидского тоннеля

Верховная Рада Украины приняла закон о ратификации гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по строительству нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, соответствующий закон был принят парламентом 2 сентября, за него проголосовали 255 народных депутатов из 317 зарегистрированных в сессионном зале.

«Ратификация Гарантийного соглашения является предпосылкой для начала реализации Финансового соглашения (проект «Бескидский железнодорожный тоннель» (строительство Бескидского тоннеля)) между «Укрзализныцей» и Европейским инвестиционным банком», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 19 мая текущего года в Министерстве инфраструктуры состоялось подписание Гарантийного и Финансового соглашений с ЕИБ о предоставлении займа в размере 55 млн евро для финансирования строительства двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля.

Гарантийное соглашение по строительству Бескидского тоннеля между Украиной и ЕИБ, подписанное 6 мая 2014 года в Люксембурге и 7 мая в Киеве, вступает в силу с момента его ратификации Верховной Радой Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Европейский инвестиционный банк объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для строительства Бескидского тоннеля в Карпатах, который соединит Украину и Евросоюз. Реализация проекта запланирована на первый квартал 2017 года.

Львовская железная дорога намерена в 2014 году направить 382 млн грн собственных и кредитных средств на строительство Бескидского тоннеля, из них 113,7 млн грн собственных средств и 268 млн грн кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

На подготовительные работы по началу строительства этого тоннеля Львовская железная дорога выделила 71,5 млн грн собственных средств и еще 50,9 млн грн поступили в виде кредита от ЕБРР. Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего тоннеля, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.