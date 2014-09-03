«Укрзализныця» выплатит по 100 тыс. грн семьям погибших в АТО железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена выплатить материальную помощь в размере 100 тыс. грн семьям работников железнодорожной отрасли, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такое решение было принято сегодня, 3 сентября, на совещании ведомства под руководством генерального директора Бориса Остапюка.

«3 сентября на аппаратном совещании «Укрзализныци» генеральный директор Борис Остапюк дал указание руководителям железных дорог выплатить по 100 тыс. грн семьям железнодорожников, погибших в зоне боевых действий», - сказано в сообщении.

Кроме того, Остапюк поручил железным дорогам обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 сентября, в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 10 железнодорожников и 41 получили ранения из 1668 мобилизованных.

Ранее генеральный директор "Укрзализныци" Борис Остапюк дал указание железным дорогам страны в первоочередном порядке трудоустроить работников железнодорожной отрасли, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов. По данным СНБО, за время проведения АТО на Донбассе в результате боевых действий погибли более 722 военнослужащих, ранены – 2625.