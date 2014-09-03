На станции Иловайск из-за боевых действий сгорели два дизель-поезда

На станции Иловайск в Донецкой области вследствие боевых действий сгорели два дизель-поезда и еще два повреждены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), после продолжительных боевых действий на станции Иловайск были обнаружены два сгоревших дизель-поезда, поврежденные осколками дизель-поезд, мотриса и кровля производственных цехов.

Кроме того, в настоящее время продолжаются боевые действия вблизи железнодорожных станций Дебальцево, Оленевка, Авдеевка и Иловайск Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, на станции Дебальцево с помощью пожарного поезда работники ликвидировали пожар, возникший из-за возгорания топливных емкостей вследствие артобстрела.

Также подлежит восстановлению здание вагонного депо Дебальцево и грузоподъемный кран. «Объемы повреждений устанавливаются», - сказали в «Укрзализныце».

Кроме того, на станции Авдеевка во время стоянки попал под артобстрел пригородный поезд №6156/6159 сообщением Чаплино - Авдеевка - Чаплино. «В результате обстрела выбиты 13 окон и осколком повреждены автоматические раздвижные двери, по кузову есть незначительные осколочные повреждения. Погибших и травмированных нет», - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября на станции Донецк-Северный Донецкой железной дороги вследствие боевых действий сгорели пять пассажирских вагонов и повреждены четыре локомотива, а на станции Иловайск поврежден восстановительный поезд. На станции Авдеевка террористы снарядом повредили третий и четвертый пути и контактную сеть.

Железнодорожники восстановили 8 из 17 поврежденных инженерных сооружений в зоне АТО, а также 1,6 км путей из 3,9 км поврежденных.

Восстановление поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины объектов железнодорожной инфраструктуры обойдется «Укрзализныце», по минимальным подсчетам, в 400 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.