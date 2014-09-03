Алексей Кривопишин: Пока не наступит мир, реформу железной дороги проводить нереально

В ситуации проведения АТО на территории Украины в реформировании «Укрзализныци» необходимо взять паузу. В этом убежден начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин.

Он подчеркнул, что нельзя начинать какие-либо реформы «Укрзализныци» при «разбитом источнике ее наполнения».

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«На сегодняшний день мы имеем разбомбленную, разворованную и разрушенную Донецкую железную дорогу, а ведь именно она формирует бюджет «Укрзализныци», - пояснил он.

Начальник ЮЗЖД сообщил, во время военных действий нет возможности провести оценку имущества, земли и других активов, которые необходимы для уставного фонда АО «Укрзализниця».

«Война не дает возможности получения достоверной информации. Каждый день мы слышим о новых повреждениях. Как мы можем оценить депо или станцию, которые вчера стоили, скажем, пять миллионов, если сегодня эти объекты разбомбили? Вспомните, что случилось в прошлую пятницу с Донецким вокзалом: сначала обстрел, потом пожар, ущерб пока все еще не оценен. А ведь без достоверной оценки нынешнего состояния такие объекты не могут лечь в основу уставного фонда», - заявил Кривопишин.

По его словам, усложняет реформирование украинской железной дороги еще и факт потери ее крымского отделения. Ведь после аннексии полуострова, по словам начальника ЮЗЖД, Приднепровская железная дорога лишилась своей четвертой части, которая давала этой дороге второе место по пассажирообороту.

«Мы потеряли источник, который наполнял доходную часть убыточных пассажирских перевозок. То есть «живые» деньги от пассажирских перевозок, которые зарабатывала железная дорога. Что касается грузовых перевозок, то это в первую очередь крымские порты, которые на сегодня закрыты, - пояснил он. - Поэтому пока не наступит мир, реформу «Укрзализныци» проводить просто нереально, иначе в оценке активов это будет фикцией».

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Также Кривопишин отметил, что является сторонником позиции, что железная дорога должна быть напрямую подчинена не депутатским квотам в правительстве, а главе государства – Президенту Порошенко – вне зависимости от того, как зовут того или иного премьер-министра.

«Железная дорога – это то же самое, что и армия. Особенно во время проведения АТО. Поэтому она должна быть под контролем именно первого лица государства как верховного главнокомандующего. И вот тогда не будет квотирования, лоббирования, непрозрачных тендеров и прочего», – уверен начальник ЮЗЖД.