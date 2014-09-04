Донецкая железная дорога из-за боев втрое сократила погрузку грузов

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с боевыми действиями и спадом промышленного производства на востоке Украины в августе сократила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза - до 4,14 млн тонн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

«Из-за боевых действий на юго-востоке Украины показатели по погрузке различных грузов на Донецкой железной дороге продолжают снижаться. Так, в августе 2014 года погрузка Донецкой железной дороги составила 4,144 млн тонн. Это на 8,437 млн тонн или в 3 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, традиционно основным видом груза, который перевозит Донецкая магистраль, является каменный уголь. В частности, в августе железнодорожники погрузили 1,64 млн тонн угля, что в 4,3 раза меньше показателя августа прошлого года. Кроме того, ДЖД отмечает значительное падение объемов погрузки и по ряду других номенклатур грузов.

В пресс-службе напомнили, что из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры на востоке в результате боевых действий, ДЖД не имеет возможности отправлять грузовые вагоны более чем с 50-ти своих основных грузовых станций.

«Уменьшение объемов грузовых перевозок значительно ухудшило финансовое положение Донецкой железной дороги, что в конечном итоге стало причиной недополучения значительных доходных поступлений и остро поставило вопрос своевременной выплаты заработной платы и социальных гарантий сотрудникам Донецкой железной дороги, предусмотренных коллективным договором», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и уменьшения объемов перевозок за 7 месяцев текущего года Донецкая железная дорога сократила доход от перевозок по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 15,4%, что в денежном выражении составляет более 1,6 млрд грн.

ДЖД в июле сократила грузоперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,8% - до 9,78 млн тонн.

ДЖД в январе-июле 2014 года сократила перевозку каменного угля в адрес предприятий топливно-энергетического комплекса Украины в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,7 млн тонн с 30,5 млн тонн.

В 2013 году ДЖД сократила грузоперевозки по сравнению с 2012 годом на 2,2% - до 139 млн тонн, что составило 36,8% от общего объема перевозок железных дорог Украины.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км - около 13% общей длины железных дорог Украины.