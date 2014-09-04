Боевики заминировали автомобильный мост на Луганщине
14:04, 04 сентября 2014Транспорт/Связь
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Боевики заминировали автомобильный мост в населенном пункте Стрельцовка Луганской области.
Мост в населенном пункте Стрельцовка заминирован / Google Maps
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики взорвали автомобильный мост на Донетчине«В районе поселка Стрельцовка Меловского района Луганской области террористы заминировали автомобильный мост», - сказал Лысенко.
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