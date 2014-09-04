В Донецкой области в результате взрыва ранены два железнодорожника

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

"Вчера в 08:45 на перегоне Оленевка-Южно-Донбасская группа монтеров пути направлялась на объект для выполнения работ по креплению болтов бесстыкового пути, когда со стороны лесополосы произошел взрыв, в результате чего один из железнодорожников получил проникающее ранение брюшной полости, а второй - многочисленные осколочные ранения рук и лица», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, пострадавшие были доставлены в железнодорожную больницу в городе Волноваха.

По данным департамента охраны и организации труда «Укрзализныци», в целом, по состоянию на 4 сентября получили ранения 41 работник Донецкой железной дороги, из них - 12 при исполнении служебных обязанностей.

«Раненые железнодорожники в зависимости от тяжести травмы получили амбулаторное или стационарное лечение в железнодорожных медицинских учреждениях. Расходы на лечение полностью покрываются за счет медицинского страхования», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что оплата временной потери трудоспособности пострадавших осуществляется железной дорогой и Фондом социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, куда «Укрзализныця» направляет обязательные ежемесячные выплаты. В частности, за счет ведомства выплачиваются денежные средства за пять рабочих дней, а остальные - за счет средств Фонда социального страхования.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» выплатит материальную помощь в размере 100 тыс. грн семьям работников железнодорожной отрасли, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк поручил железным дорогам обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены, а также в первоочередном порядке трудоустроить железнодорожников, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы.

По состоянию на 1 сентября, в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 10 железнодорожников и 41 получили ранения из 1668 мобилизованных.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов. По данным СНБО, за время проведения АТО на Донбассе в результате боевых действий погибли 837 украинских военных и свыше трех тысяч получили ранения.