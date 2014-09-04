«Укрзализныця» оценила ущерб от действий боевиков в 900 млн гривень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в результате действий боевиков на востоке страны получила ущерб в размере порядка 900 млн грн из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщили УНИАН в ведомстве, по предварительным подсчетам специалистов, наибольший объем средств необходимо выделить на восстановление путей – 333,6 млн грн, а также на ремонт контактной сети и устройств электроснабжения – 334,1 млн грн.

Кроме того, на востоке Украины восстановлению подлежат вокзалы, станции, мосты, пешеходные переходы, путепроводы, пассажирские и грузовые вагоны, тепловозы, служебные здания и техника.

«Некоторые объекты железнодорожной инфраструктуры до сих пор остаются неисследованными, поскольку из-за боевых действий доступ к ним ограничен», - подчеркнули в пресс-службе.

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Также сообщается, что на освобожденных от террористов восточных территориях железнодорожники восстанавливают пути по временным схемам, которые позволяют поездам курсировать с ограничением скорости.

По состоянию на начало сентября около 190 поврежденных объектов Донецкой, Южной и Приднепровской железных дорог остаются разрушенными, остальные – уже восстановлены. В частности, работники отрасли восстановили 8 из 17 поврежденных инженерных сооружений.

«Всего на восстановление железнодорожной инфраструктуры «Укрзализныця» уже потратила более 36 млн грн собственных средств», - отметили в пресс-службе.

«Укрзализныця» напоминает, что вследствие боевых действий на востоке страны была повреждена база для ремонта и эксплуатации железнодорожной техники.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало августа «Укрзализныця» оценивала ущерб, нанесенный объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке страны в ходе боевых действий, в 600 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.