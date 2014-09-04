Транспортная инфраструктура Украины опустилась на 20 позиций в мировом рейтинге

Транспортная инфраструктура Украина ухудшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) рейтинга Всемирного экономического форума, опустившись с 68-го на 88-е место среди 144 участников рейтинга. Об этом говорится в докладе ВЭФ, опубликованном на сайте организации.

Составители рейтинга оценивали широкий спектр факторов, а именно – качество общей инфраструктуры, а также дорожной, железнодорожной, портовой и воздушно-транспортной инфраструктуры. Отметим, что годом ранее в рейтинге участвовало 148 стран.

Согласно докладу, качество общей инфраструктуры в Украине за год ухудшилось на 5 пунктов, заняв 75-ю строчку рейтинга.

По качеству автомобильных дорог Украина немного улучшила свои позиции, поднявшись на 139-е место по сравнению с прошлогодним 144-м местом, а железнодорожная инфраструктура страны сохранила 25-ю позицию в рейтинге. Портовая инфраструктура Украины опустилась в рейтинге на 13 позиций, заняв 107-е место, а воздушно-транспортная – поднялась на 6 позиций, заняв 99-е место.

Читайте такжеУкраине нужно 30-40 млрд гривень, чтобы полностью отремонтировать дороги

Как сообщал УНИАН, Украина улучшила свои позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности, поднявшись с 84-го на 76-е место среди 144 участников рейтинга.

Справка УНИАН. Индекс конкурентоспособности ВЭФ является одной из главных публикаций форума, несущей не только информационную, но и вспомогательную функцию для государств, переживающих экономические и политические трансформации. В 2014 году Украина заняла 84-е место в Индексе конкурентоспособности из 148 стран, опустившись за год на 11 позиций из-за бюрократизма и отсутствия прозрачности институциональной структуры страны.