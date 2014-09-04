ДЖД в этом году оздоровила более 1,2 тыс. детей железнодорожников

Донецкая железная дорога (ДЖД) в летнем сезоне-2014 оздоровила 1216 детей из семей железнодорожников в возрасте от 7 до 18 лет в ведомственной детской здравнице «Буревестник», расположенной на побережье Азовского моря.

«Из-за боевых действий из пяти детских учреждений оздоровления и отдыха Донецкой железной дороги этим летом работала только детская здравница «Буревестник», которая расположена на побережье Азовского моря в селе Урзуф», - сказано в сообщении пресс-службы Донецкой магистрали.

Согласно сообщению, ДЖД организовала отдых в этом оздоровительном учреждении в три смены, каждая из которых продолжительностью в 21 день.

В пресс-службе отметили, что все 527 детей последнего заезда отдохнули бесплатно, так как расходы за хозяйственное содержание покрыла Донецкая магистраль, а родительский взнос был уплачен за счет средств профсоюзного бюджета Дорпрофсоюза.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщала о планах в текущем году оздоровить около 20 тыс. детей из семей железнодорожников в 23 ведомственных лагерях и санаториях, расположенных в разных регионах Украины.

В оздоровительных учреждениях железнодорожной отрасли в прошлом году отдохнули и прошли курс лечения 88 тыс. человек, из них 26,2 тыс. детей железнодорожников. По состоянию на 1 января 2014 года количество работников предприятий железнодорожного транспорта в Украине составляло около 340 тыс. человек. В 2013 году "Укрзализныця" увеличила расходы на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников железных дорог на 8,4% по сравнению с 2012 годом - до 5,7 млрд грн.