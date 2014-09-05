Из-за артобстрела станции Оленевка в Донецкой области травмированы две железнодорожницы

Вчера, 4 сентября, на железнодорожной станции Оленевка в Донецкой области в результате взрыва из-за артобстрела станции при исполнении служебных обязанностей были травмированы две железнодорожницы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«4 сентября в 11 часов во время артобстрела было разрушено одно из служебных зданий станции Оленевка Донецкой железной дороги. Взрывом травмированы две железнодорожницы – коммерческие агенты», – сказано в сообщении.

Согласно сообщению, пострадавшие были доставлены в городскую железнодорожную больницу.

По данным департамента охраны и организации труда «Укрзализныци», в целом по состоянию на 4 сентября получили ранения 43 работника Донецкой железной дороги, из них 14 – при исполнении служебных обязанностей.

В ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 11 железнодорожников из около 1700 мобилизованных.

«На железных дорогах действует система медицинской и социальной поддержки, работают профсоюзные комитеты. Также помогают своим работникам, пострадавшим из-за боевых действий при исполнении служебных обязанностей или призванным в ряды украинской армии, и отдельные коллективы железнодорожных предприятий», – сообщает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, 3 сентября на перегоне Оленевка – Южно-Донбасская в Донецкой области в результате взрыва получили травмы разной степени тяжести два монтера пути.

«Укрзализныця» выплатит материальную помощь в размере 100 тыс. грн семьям работников железнодорожной отрасли, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

Генеральный директор «Укрзализныци» Борис Остапюк поручил железным дорогам обеспечить работой на предприятиях «Укрзализныци» членов семей погибших железнодорожников, которые были мобилизованы в ряды украинской армии, в случае если они не трудоустроены, а также в первоочередном порядке трудоустроить железнодорожников, вынужденных временно переселиться из зоны АТО на востоке Украины в другие регионы.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов. По данным СНБО на 4 сентября, за время проведения АТО на Донбассе в результате боевых действий погибли 837 украинских военных и свыше трех тысяч получили ранения.