У Путина заявили, что начали строить мост в оккупированный Крым

Россия планирует построить мост в оккупированный Крым через Керченский пролив до 16 декабря 2018 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр транспорта России Максим Соколов сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Таким образом, фактически мы, как Вы поручали, в августе начали строительные работы по созданию Керченского моста. По нашему плану-графику мы должны завершить эти работы 16 декабря 2018 года», - сказал Соколов, обращаясь к Путину.

По его словам, строительство транспортного перехода включает в себя также и создание подходящей инфраструктуры, как железнодорожной, так и автомобильной.

«Это Таманский полуостров, место начала строительства Керченского моста, ввод Коса Тузла», - сказал он.

По его словам, «уже разработана проектная документация, прошедшая госэкспертизу, по строительству двухпутной железной дороги, примерно 42 км, и автомобильной дороги, тоже участок порядка 40 км, которые будут подходить непосредственно к самому Керченскому переходу через пролив».

Соколов сообщил, что поскольку речь идет о строительстве железнодорожной инфраструктуры, Российскими железными дорогами мобилизованы строительные мощности компании, которые уже ведут непосредственно земляные работы на протяжении этих подходов. Кроме того, проводятся работы по разминированию, так как в этом месте были бои в ходе Второй мировой войны.

«Это будет двухпутная электрифицированная дорога на всем протяжении, по своей мощности и провозной способности соответствующая, например, дороге Транссиб сегодня. То есть, она может пропускать порядка 100 млн тонн грузов в год и достаточное количество пассажирских поездов. Это будет абсолютно достаточная инфраструктура как для железнодорожной, так и автомобильной связи Крымского полуострова с остальной частью нашей страны», - заявил Соколов.