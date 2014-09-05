Польская PKP Cargo хочет купить двух своих конкурентов

Вторая крупнейшая в Европе железнодорожная компания, занимающаяся грузовыми перевозками, польская PKP Cargo объявила о плане купить две конкурирующие с ней компании.

Как сообщает пресс-служба, компания, в частности, хочет приобрести польскую CTL Logistics и чешскую AWT, которая, кроме своего национального рынка, работает также в Польше, Словакии, Венгрии, Германии, Румынии и Болгарии.

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В прошлом году AWT перевезла 12 млн тонн грузов, получив выручку за свои услуги в размере 282 млн евро, а CTL - 12,6 млн тонн грузов, выручив 173 млн евро.

AWT владеет парком из 160 локомотивов и 5,1 тыс вагонов, а CTL - 200 локомотивами и 4,8 тыс вагонов.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году PKP Cargo перевезла 114,4 млн тонн грузов после 117 млн годом ранее и 130 млн тонн в 2011 году. В этом году компания рассчитывает на рост грузоперевозок за счет ожидаемого роста польской экономики на 2-3%.

PKP Cargo является вторым крупнейшим перевозчиков грузов в Европе и крупнейшим в Польше с долей более 50% в абсолютных показателях и более 60% с учетом протяженности трасс. Компания работает также в 8 странах, входящих в Европейский союз.