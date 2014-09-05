Львовский аэропорт на несколько часов приостановил работу из-за сообщения о теракте

Как сообщила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВДУ во Львовской области Светлана Добровольская, около 13.00 на телефон оперативной службы "102" поступило сообщение от неизвестного лица о том, что на территории Львовского международного аэропорта имени Даниила Галицкого сегодня будет осуществлен террористический акт. Каких-либо других данных аноним не сообщил.

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В настоящее время работа аэропорта возобновлена, проводятся работы по установлению того, откуда поступил анонимный звонок.