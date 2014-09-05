Железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых на треть

Железные дороги Украины в августе увеличили погрузку зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,2% - до 2,43 млн тонн, задействовав в перевозках 37,8 тыс. вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление перевозок ведомства.

Согласно сообщению, ежесуточное количество груженых зерновозов за указанный период составило 1120 вагонов, что превышает план на 41,7%.

В частности, железные дороги за указанный период погрузили 2,26 млн тонн зерна, задействовав в перевозках 34,76 тыс. вагонов, из них отправили на экспорт в порты 2,08 млн тонн зерна (32,08 тыс. вагонов), а на внутренний рынок – 120,4 тыс. тонн (1,88 тыс. вагонов).

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«Грузили больше по сравнению с августом 2013 года Приднепровская, Одесская, Львовская, Южная, Юго-Западная железные дороги, показатели Донецкой железной дороги, в связи с боевыми действиями, уменьшились», - подчеркивает «Укрзализныця».

«Рациональная работа железнодорожников по перевозке зерна тесно связана с предоставлением грузоотправителями заблаговременных плановых заказов на вагоны-зерновозы и согласования с принимающими станциями (портами) запланированного груза. Однако такой практики придерживаются не все грузоотправители. Так, основное количество заказов подвижного состава на август поступило дополнительными заявками на протяжении первой декады, создав тем самым неравномерную загрузку железных дорог», - отметили в пресс-службе.

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Рабочий парк вагонов-зерновозов, задействованных в перевозках зерновых, в августе составил 12 669 единиц, что на 14,6% больше, чем в августе 2013 года. "Такого количества зерновозов достаточно для перевозок 3 млн тонн зерна в месяц и более 40 млн тонн в год", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что общий оборот зерновозов за отчетный период ускорился по сравнению с августом 2013 года на 0,36 суток – до 9,84 суток.

«Основной проблемой в работе по использованию зерновозов в августе 2014 года была их неудовлетворительная выгрузка припортовыми элеваторами и зерновыми комплексами, ввиду отсутствия свободных складских емкостей, несвоевременного подвода судов и прочее», - констатирует «Укрзализныця».

В частности, за указанный период оборот зерновозов на припортовых элеваторах и зерновых комплексах составил 2,71 суток против 1,01 суток в августе 2013 года, то есть замедлился на 1,7 суток. Так, «Укрзализныця» отмечает ухудшение этого основного эксплуатационного показателя использования подвижного состава на зерновых предприятиях Одесского порта на 0,07 суток; по станции Черноморская на предприятиях «Трансинвестсервис» и «Бориваж» - на 4,44 суток; в порту Мариуполь - на 0,66 суток.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины с 1 января по 20 августа текущего года погрузили и перевезли 12,4 млн тонн зерновых грузов.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.