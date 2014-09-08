Россия хочет ограничить полеты над страной, если Запад примет новые санкции

Россия может ограничить полеты над страной, если Западом в ее отношении будут приняты новые санкции. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете «Ведомости».

Читайте такжеСМИ: Опубликован список российских компаний, по которым могут ударить санкции ЕСПо его словам, России на новые ограничения для ее финансового сектора «придется отвечать асимметрично».

«Например, ограничения в транспортной сфере. Мы исходим из того, что у нас дружественные отношения с нашими партнерами, и поэтому небо над Россией открыто для пролета. Но если нас ограничивают, нам придется отвечать», — отметил премьер.

Читайте такжеОбама: Санкции - единственная причина, по которой Россия пошла на перемириеМедведев также добавил, что изменение маршрута рейсов может привести к банкротству многих западных авиакомпаний.

Ранее Россия уже запретила транзитные полеты над своей территорией украинским авиакомпаниям.

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