Курсирование дополнительного поезда Мариуполь – Харьков продлили до 11 сентября

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с повышенным спросом пассажиров продлила период курсирования дополнительного поезда №521/522 сообщением Мариуполь – Харьков до 11 сентября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе железной дороги, дополнительный поезд из 12 вагонов отправится в рейс из Мариуполя 8 и 10 сентября в 18:48, с остановками в Волновахе с 20:03 до 20:23, и прибудет в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд отправится 9 и 11 сентября в 18:16, с остановками в Волновахе с 5:10 до 5:35, и прибудет в Мариуполь в 7:17.

Поезд будет курсировать через Волноваху, Камыш-Зарю, Чаплино и Лозовую.

В пресс-службе напомнили, что в связи с повреждением железнодорожной инфраструктурой на востоке страны вследствие боевых действий отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.

Со станции Константиновка отправляются следующие поезда: №92 Ясиноватая—Одесса (через Днепропетровск, Знаменку) отправляется в 16:20; №10 Донецк—Москва (через Харьков), время отправления — 17:15; №47 Донецк—Севастополь (через Запорожье, Мелитополь), время отправления — 17:25; №125 Ясиноватая—Киев (через Харьков, Полтаву), время отправления — 21:17.

Со станции Мариуполь в 07:55 отправляется поезд №69/70 Мариуполь—Львов (через станции Волноваха, Камыш-Зоря, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку), в 17:05 поезд №584 Мариуполь—Киев (через Волноваху, Камыш-Зорю, Лозовую, Полтаву, Миргород), в 18:48 поезд №521/522 сообщением Мариуполь—Харьков (через Волноваху, Камыш-Зорю).

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №521/522 сообщением Мариуполь – Харьков с курсированием со 2 по 7 сентября.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.