ГПУ просят проверить законность аренды Попаснянского вагоноремонтного завода

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой осуществить проверку фактов незаконной передачи в аренду подчиненного ведомству госпредприятия «Попаснянский вагоноремонтный завод» его бывшим руководством.

«Укрзализныця» обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой защитить интересы государства от противоправных действий, совершенных бывшим руководством ГП «Попаснянский вагоноремонтный завод» с целью неправомерного отчуждения государственного имущества путем передачи в аренду и приватизации предприятия», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности, специалисты «Укрзализныци» изучили ряд документов, и, проанализировав их, пришли к выводу, что руководство завода пыталось в 2007 году незаконно завладеть госимуществом путем передачи в аренду целостного имущественного комплекса предприятия.

«Укрзализныця» подчеркивает, что Попаснянский вагоноремонтный завод входит в состав ведомства и создан с целью проведения капитального ремонта и модернизации подвижного состава, а также в целях выпуска запчастей для железнодорожного транспорта.

В частности, Попаснянский ВРЗ входит в перечень предприятий, определенных Кабинетом министров Украины, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и не может быть передан в аренду частным лицам или приватизирован, отмечается в сообщении.

В письме ведомства к Гепрокуратуре сказано, что в декабре 2007 года между региональным отделением Фонда государственного имущества Украины по Луганской области и обществом с дополнительной ответственностью (ОДО) «Попаснянский вагоноремонтный завод» был заключен договор аренды государственного имущества завода.

«При этом договор от одной и другой стороны был подписан гражданином Криворучко Сергеем Ивановичем, который незаконно совмещал должности директора ГП «Попаснянский вагоноремонтный завод» и директора ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод», - подчеркивает пресс-служба.

Также в своем письме «Укрзализныця» обращает внимание прокуратуры на тот факт, что Попаснянский ВРЗ с 2006 года по заказу частных предприятий осуществлял производство вагонов. Однако, согласно закону о приватизации госимущества, приватизации не подлежат имущественные комплексы предприятий, их структурные подразделения, основным видом деятельности которых является производство товаров, работ или услуг, имеющих общегосударственное значение, в частности, предприятия железнодорожного транспорта и их инфраструктура.

«В таких действиях руководства ОДО «Попаснянский вагоноремонтный завод», ГП «Попаснянский вагоноремонтный завод» и Фонда Государственного имущества Украины по Луганской области «Укрзализныця» обнаружила признаки преступлений, предусмотренных статьями 191, 206 и 364 Уголовного кодекса Украины», - подчеркивает «Укрзализныця».

Также сообщается, что проанализировав решения судов апелляционной и кассационной инстанций, которые способствовали отчуждению имущества железной дороги, юристы правового департамента «Укрзализныци» выявили нарушения судьями не только законодательства, но и судебной этики, присяги и обязанностей судей, "которые вызывают сомнения в их объективности, беспристрастности и независимости".

«Кроме того, действия суда содержат признаки должностного преступления, в частности злоупотребление служебным положением», - добавили в пресс-службе.

В связи с этим «Укрзализныця» просит Генпрокуратуру проверить факты вышеуказанных незаконных действий руководства данного общества с дополнительной ответственностью и, в случае их подтверждения обеспечить надлежащую защиту интересов «Укрзализныци», открыв уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, ФГИ заключил договор с ОДО "Попаснянский вагоноремонтный завод" относительно аренды целостного имущественного комплекса завода 11 декабря 2007 года сроком на 10 лет. Договор предусматривал, что ОДО не будет заниматься изготовлением вагонов, а будет заниматься ремонтными работами.

Ранее руководство "Укрзализныци" обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой проверить всех контрагентов, с которыми железные дороги и предприятия железнодорожного транспорта сотрудничают на договорной основе, на предмет содействия сепаратистам.

Кроме того, «Укрзализныця» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой открыть уголовные производства по фактам умышленного уничтожения и кражи террористами более 200 единиц вагонного парка, находящегося на балансе Донецкой железной дороги в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Попаснянский вагоноремонтный завод" (г. Попасна, Луганская обл.) входит в сферу управления "Укрзализныци". Завод специализируется на строительстве 4-осных полувагонов, ремонте подвижного состава железной дороги, производстве запасных частей, сборке узлов и агрегатов для подвижного состава.

Основной вид ремонтной деятельности - это капитальный ремонт грузовых вагонов. Кроме капитального ремонта, завод занимается некоторыми видами модернизации вагонов, а также - выпускает широкую номенклатуру запасных частей и комплектующих для ремонта подвижного состава железной дороги.