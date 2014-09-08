На железных дорогах Украины сократилось количество ДТП

В Украине в январе-августе 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,4% (на 5 случаев) – до 48 случаев, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, 37 происшествий произошло на железнодорожных переездах, 11 – на путях вне переездов.

В ДТП за отчетный период погибли 19 человек, 18 человек получили травмы (за 8 месяцев 2013 года – 13 человек).

«Укрализныця» констатирует, что все ДТП на железнодорожных переездах и путях произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения, и в этой связи в очередной раз призывает нарушителей неукоснительно соблюдать эти правила.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% – до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 – на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

«Укрзализныця» ежегодно выделяет свыше 40 млн грн на оборудование железнодорожных переездов дополнительными средствами безопасности движения и еще около 300 млн грн – на их содержание.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 – с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 – без дежурного и не оборудованы автоматикой.