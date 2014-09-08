Террористы подорвали высоковольтную опору на железнодорожной станции в Харькове

Террористы подорвали высоковольтную опору на железнодорожной станции Основа (Харьков), сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По данным пресс-службы, 7 сентября в 7:10 при обходе и осмотре Безлюдовского парка станции Основа (город Харьков) Южной железной дороги, электрики обнаружили на металлической высоковольтной опоре на высоте 2 метра четыре взрывных устройства - два из них сработали и повредили две несущие конструкции.

В результате взрыва никто не пострадал, в движении поездов задержек нет, сказано в сообщении.

Пресс-служба также сообщила, что на станции Майорская (Донецкая область) Донецкой железной дороги вооруженные лица украли три автомобиля, которые использовались для производственных нужд железной дороги, а также пятнадцать компьютеров и пять принтеров.

Как сообщал УНИАН, в восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов. По данным СНБО на 7 сентября, за время проведения АТО на Донбассе в результате боевых действий погибли 864 украинских военных и свыше трех тысяч получили ранения.

«Укрзализныця» в результате действий террористов на востоке страны получила ущерб в размере порядка 900 млн грн из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры.