«Укрзализныця» на время проверки назначила Максима Бланка и. о. главы ведомства

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ведомства, назначила исполняющим обязанности ее главы первого заместителя генерального директора Максима Бланка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Кабинет министров Украины отстранил Бориса Остапюка от обязанностей гендиректора " Укрзализныци " на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

В частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил начать данную проверку из-за поступившей от правоохранительных органов информации о возможных злоупотреблениях и фактах коррупции в ведомстве.

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В связи с этим, по поручению главы правительства Украины, создана ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины, к работе которой привлечены представители управления, ответственного за осуществление антикоррупционной политики в Секретариате Кабинета министров.

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Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.