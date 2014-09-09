«Укрзализныця» подала иск в ГПУ из-за попытки срыва оценки ее имущества

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») подала иск в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" конкурса на проведение независимой оценки имущества и имущественных прав ведомства с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога».

«Процесс реформирования «Укрзализныци» остановился. Мы рассматриваем эти вопросы в судебной плоскости и в плоскости диалога с Антимонопольным комитетом. В рамках этих двух плоскостей мы пытаемся обосновать, что претензии малоизвестной полтавской фирмы необоснованны», - заявил УНИАН исполняющий обязанности главы «Укрзализныци» Максим Бланк.

Он также сообщил, что комитет на месяц отсрочил принятие решения и только с начала сентября данный процесс активизировался.

«Только с первых чисел сентября началась фаза дискуссий, как в суде, так и непосредственно в Антимонопольном комитете. Мы подали иск в суд, и соответственно также ведем диалог в рамках рассмотрения процесса в комитете», - сказал Бланк.

В частности, во время процедуры раскрытия конкурсных предложений стало известно, что на проведение независимой оценки имущества и имущественных прав «Укрзализныци» претендуют три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

Однако в начале августа на свой странице в сети Facebook Бланк сообщал, что некая полтавская компания "Укрбизнесконсалтинг" до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет Украины жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера по оценке своего имущества в целях формирования уставного капитала публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", что замедлит процесс реформирования отрасли.

«До завершения тендерной процедуры компания из Полтавы "Укрбизнесконсалтинг" успела подать жалобу в Антимонопольный комитет, а комитет принял решение эту жалобу рассмотреть через месяц, поскольку хочет разобраться - правомерно ли не допускать к оценке имущества «Укрзализныци», ориентировочной стоимостью не один миллиард долларов, которое находится почти во всех населенных пунктах Украины, эту полтавскую компанию, и для этих целей минимум на месяц откладывает реформу, поскольку нет оценки - нет возможности сформировать уставный фонд», - подытожил Бланк.

В пресс-службе «Укрзализныци» уточнили, что данная полтавская компания официально не обращалась к «Укрзализныце» за тендерной документацией и соответственно, заявок на участие в конкурсе не подавала, а о ее существовании ведомство узнало лишь после подачи ею жалобы в Антимонопольный комитет.

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Как сообщал УНИАН, на проведение независимой оценки имущества и имущественных прав «Укрзализныци» с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога» претендуют три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine.

Наименьшую стоимость предложения на конкурсе подала компания Baker Tilly Ukraine с ценой оценки 3,17 млн грн без налога на добавленную стоимость (3,8 млн грн с НДС). Предложения других компаний имеют более высокую стоимость - Deloitte&Touche - 12,5 млн грн без НДС (15 млн грн с НДС), Ernst&Young - 14,17 без НДС (17 млн грн с НДС).

Оценка имущества и имущественных прав «Укрзализныця» должна быть проведена не позже октября текущего года.

Компания-победитель будет отобрана на конкурсной основе для заключения с ней договора о проведении независимой оценки с оплатой услуг за счет средств "Укрзализныци".

Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.