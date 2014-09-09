«Укрзализныця» назначила три дополнительных региональных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила три дополнительных региональных поезда, соединяющие город Ворожбу и Сумы с Харьковом, а также Ворожбу с Сумами.

«Для обеспечения удобного выезда пассажиров в города Сумы, Ворожба и в обратном направлении назначено курсирование региональных поездов №797 Харьков - Ворожба, №794 Ворожба - Сумы, №798 Сумы - Харьков формирования Южной железной дороги», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Согласно сообщению, поезд №797 сообщением Харьков - Ворожба отправляется в 09:50 и прибывает в Сумы в 12:50, а в Ворожбу - в 14:04.

Региональный поезд №794 по маршруту Ворожба - Сумы отправляется в 15:05 и прибывает в Сумы в 15:53, а поезд №798 сообщением Сумы - Харьков отправляется в 16:38 и прибывает в Харьков в 19:40.

«В составе поездов - фирменные вагоны первого и второго класса с местами для сидения. Всего на эти поезда в сентябре Южная железная дорога предложила 26,1 тыс. свободных мест», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее ЮЖД с целью повышения уровня комфорта пассажиров модернизировала поезд №795/796 по маршруту Харьков – Днепропетровск, который отправится в рейс с обновленной компоновкой вагонов 2 сентября.

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Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей - свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.