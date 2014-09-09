На станции Дебальцево из-за взрыва снаряда травмированы трое железнодорожников

Вчера, 8 сентября, на железнодорожной станции Дебальцево в Донецкой области в результате попадания снаряда в крышу вагоноремонтных мастерских, получили осколочные ранения трое сотрудников Донецкой железной дороги.

«Вчера, 8 сентября, на станции Дебальцево Донецкой железной дороги, в результате попадания снаряда в крышу вагоноремонтных мастерских, получили осколочные ранения трое сотрудников: слесарь, уборщица и машинист крана», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

По данным департамента охраны и организации труда «Укрзализныци», с начала военных действий ранения получили 46 железнодорожников, из них 17 - при исполнении служебных обязанностей.

«Раненые железнодорожники в зависимости от тяжести травмы получили амбулаторное или стационарное лечение в железнодорожных медицинских учреждениях. Расходы на лечение полностью покрываются за счет медицинского страхования», - подчеркнули в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что оплата временной потери трудоспособности пострадавших осуществляется железной дорогой и Фондом социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, куда «Укрзализныця» направляет обязательные ежемесячные выплаты. В частности, за счет ведомства выплачиваются денежные средства за пять рабочих дней, а остальные - за счет средств Фонда социального страхования.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября на перегоне Оленевка – Южно-Донбасская в Донецкой области в результате взрыва получили травмы два монтера пути, 4 сентября на станции Оленевка в результате взрыва из-за артобстрела станции были травмированы две железнодорожницы.

«Укрзализныця» выплатит материальную помощь в размере 100 тыс. грн семьям работников железнодорожной отрасли, погибших в ходе боевых действий в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины.

«Укрзализныця» в результате действий террористов на востоке страны получила ущерб в размере порядка 900 млн грн из-за повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры.

В восточных областях Украины продолжается вооруженный конфликт, развязанный Кремлем руками пророссийски настроенных сепаратистов.