3G-интрига: кто удостоится права на связь третьего поколения

На сегодняшний день сроки запуска в Украине связи 3G-стандарта, предусмотренные указом президента, сорваны. Тем не менее, остается шанс, что до конца текущего года лицензии операторам могут быть выданы. После долгих обсуждений в правительстве наконец-то достигнут компромисс с участниками рынка. По словам эксперта рынка телекоммуникаций Елены Минич, присутствовавшей на последнем заседании Кабмина 5 сентября, правительство согласилось выставить на конкурс три лицензии. Это решение было выстрадано после многих критических заявлений со стороны участников рынка и даже Администрации президента. Так, замглавы АП Дмитрий Шимкив обвинил Кабмин в затягивании процесса с выдачей лицензий на связь третьего поколения.

«Именно из-за отсутствия решения КМУ НКРСИ не может начать процесс (провести тендер - УНИАН). Постановление то выносится, то снимается. Кстати, военные и операторы готовы», - написал Шимкив в социальной сети Facebook.

Главный лоббист

Эксперты отрасли отмечают, что затягивание процесса и инициатива выдачи только одной лицензии на руку «Укртелекому», а точнее его подконтрольной компании «ТриМоб», которая на сегодняшний день имеет эксклюзивную лицензию на 3G.

«Все, что сейчас делается в Кабмине, происходит в так называемых рабочих группах, которыми руководит господин Семерак (министр Кабинета министров Остап Семерак - УНИАН). У него есть главный советник – господин Бургомистренко (экс-директор по маркетингу «Укртелекома» Андрей Бургомистренко - УНИАН). Всё это делается в интересах одной компании», - заявила главный эксперт рабочей группы по 3G и 4G в «Реанимационном пакете реформ» Татьяна Попова.

По мнению экспертов, в случае выдачи только одной лицензии участник, оказавшийся на втором месте в ходе торгов, сможет получить аналогичное право на 3G-связь путем приобретения компании «ТриМоб». Исходя из того, что эта компания уже давно стала для группы СКМ Ахметова, скорее, обузой, чем ценным телеком-активом, «ТриМоб» будет с радостью продан за немалую сумму.

Операторы высказали свое мнение

Резкая критика со стороны участников рынка посыпалась на Кабмин после того, как правительство предложило выдать в этом году только одну лицензию на 3G-связь. При этом вернуться к выдаче лицензий для двух других операторов предлагалось через три года (в 2018 году).

Участники рынка телекоммуникаций выступили категорически против такой инициативы, так как это, по их мнению, негативно повлияет на распространение 3G-связи в Украине и установит завышенные тарифы для абонентов в виду монопольного положения победителя конкурса.

«Цена (на связь 3G - УНИАН) по определению не будет доступной, так как оператору придется окупать деньги, вложенные в лицензию», - отмечали в компании «МТС Украина».

Крупнейшие операторы даже допускали бойкотирование конкурса, в случае если на тендер будет выставлена лишь одна лицензия.

«Если кто-то ожидает при выдачи одной лицензии какой-то «кровавой битвы» между тремя операторами, то он зря это ожидает», - заявил президент «Киевстара» Петр Чернышов.

Аргументация Кабмина

В ответ на ультиматум операторов в наступление пошел премьер-министр Арсений Яценюк. На последнем заседании Кабмина он резко отреагировал на заявления глав «Киевстара» и «МТС Украина». Яценюк дал четко понять, что правительство не настроено выдавать лицензии на технологию скоростной 3G-связи операторам с «российскими корнями».

«Хочу заявить позицию правительства по этому вопросу: мы не допустим монополии на рынке 3G, потому что уже сейчас есть монополия на рынке сотовой связи, где Россия контролирует всю мобильную связь Украины. Моя позиция как премьер-министра четкая: в этот раз Россия не получит монопольного права на все лицензии по телекоммуникациям в Украине», - сказал он.

По словам Яценюка, продажа лицензий пройдет исключительно на публичном и прозрачном конкурсе, а «не под столом». «Главное - обеспечение конкуренции с установкой минимальной цены (за лицензию - УНИАН), которая должна быть обоснована. Это не 200 млн гривень, а это миллиарды гривень», - сказал глава правительства.

Он отметил, что на сегодняшний день в Кабмине хотят увидеть среди участников открытой продажи лицензий европейские компании.

«И для того, чтобы демонополизировать этот рынок, я готов рассмотреть возможность, чтобы отдать одну из лицензий, которую пытаются продать, за 1 гривню, чтобы здесь не было российской монополии, и чтобы сюда пришли настоящие европейские компании, которые будут конкурировать», - подчеркнул премьер.

Учитывая недавние скандалы с утечкой данных украинских абонентов и вмешательство в сети операторов из России, в опасениях правительства есть здравый смысл. Кроме того, ввиду военной агрессии со стороны «братского» государства, возникает целиком логичный вопрос: какая же страна на самом деле будет распоряжаться в дальнейшем 3G-сетями?

Напомним, акционерами трех крупнейших операторов мобильной связи «Киевстар», «МТС Украина» и «Астелит» (ТМ life:)) являются зарубежные компании. Так, «Киевстар» входит в международный холдинг Vimpelcom, крупнейшая доля которого (47,9% акций) контролируется российской «Альфа Груп». Оператор «МТС Украина» является 100% «дочкой» российской компании «Мобильные ТелеСистемы». У оператора «Астелит» немного иной расклад акционеров – 44% акций принадлежат группе Ахметова СКМ, а 56% акций – турецкому холдингу Turkcell.

Сойдутся ли в цене?

Даже если на продажу будут выставлены три лицензии, есть вариант, что конкурс может и не состояться.

В Кабинете министров предлагают установить стартовую цену одной лицензии на уровне 2 млрд грн и таким образом привлечь солидную сумму в государственный бюджет (не менее 6 млрд грн).

В свою очередь, мобильные операторы считают, что справедливой стоимостью одной 3G-лицензии будет около 1 млрд грн. При этом они готовы взять на себя расходы по проведению конверсии радиочастотного ресурса, стоимость которой оценивается в 1,6 млрд грн (порядка 530 млн грн на одного оператора).

«Есть справедливая стоимость лицензии. Она находится в пределах 1 млрд грн. Она оставляет средства операторам для того, чтобы что-то построить (3G-сеть – УНИАН), потому что можно купить очень дорого права, но не останется денег на автомобиль», - сказал гендиректор «МТС Украина» Иван Золочевский.

Эксперты телеком-рынка утверждают, что у операторов здравый интерес - получить лицензии по минимальной стоимости. Однако даже если цена будет больше миллиарда, Украина по сравнению с другими европейскими государствами станет лидером по самой низкой стоимости лицензии на 3G из расчета на одного абонента. Так, стоимость 3G-лицензии для большинства стран ЕС составляет около 50 долл. на человека. В Украине же, скорее всего, цена может быть на уровне порядка 2 долл. на человека.

Кроме того, учитывая доходы украинских мобильных операторов, например, за прошлый год «Киевстар» получил доход почти 13 млрд грн, «МТС Украина» - 10 млрд грн, «Астелит» - более 1 млрд грн, можно заметить, что покупка права на пользование технологией нового поколения даже за 2 млрд грн в долгосрочной перспективе не сильно ударит по карману компаний.

Тем не менее, на сегодняшний день говорить об окончательной цене лицензий, которые будут выдаваться на ещё даже не объявленном конкурсе, рановато. Кроме того, эксперты не исключают, что текущее решение правительства выдать три лицензии ещё не окончательное, ведь на данный момент постановление не подписано. При этом в процессе согласования условий тендера с НКРСИ в документ могут попасть, кто знает, какие правки.

Антон Кулиш (УНИАН)