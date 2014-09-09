Маршрут поезда Харьков – Сватово продлен до станции Рубежное

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлевает маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, этот поезд будет отправляться из Харькова в 07:43, делать остановку на станции Сватово с 11:19 до 11:21 и прибывать в Рубежное в 12:25.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 12:55, делать остановку на станции Сватово с 13:59 до 14:01 и прибывать в Харьков в 17:47.

«В связи с продлением маршрута курсирования поезда №526/525 до станции Рубежное также изменяется маршрут следования беспересадочного вагона Сватово – Львов - Харьков. С 15 сентября по 15 октября 2014 года вагон в составе поездов № 526/111 будет следовать в сообщении Рубежное – Львов – Харьков», - сказано в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что в случае стабильного пассажиропотока, «Укрзализныця» введет продленный маршрут курсирования поезда №526/525 на постоянной основе.

«Билеты уже доступны на сайте http://booking.uz.gov.ua/ и во всех железнодорожных кассах. Билеты можно приобрести за 10 суток до даты отправления поезда», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила три дополнительных региональных поезда, соединяющие город Ворожбу и Сумы с Харьковом, а также Ворожбу с Сумами.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), в частности, назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.