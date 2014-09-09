Приднепровская железная дорога вдвое увеличила продажи билетов через интернет

Покупка железнодорожных билетов через систему бронирования и продажи билетов в Интернете на Приднепровской железной дороге (ПЖД) в январе-августе 2014 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2013 года почти вдвое – до 1,2 млн билетов с 606,7 тыс., сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Согласно сообщению, за указанный период пассажиры ПЖД оформили 4,42 млн проездных документов, из которых 1,2 млн – через Интернет. «По сравнению с прошлым годом спрос на билеты, оформленные онлайн, вырос почти вдвое. В течение января-августа 2013 года с помощью интернет-сервисов пассажиры оформили 606,7 тыс. проездных документов», – подчеркивается в сообщении.

Все электронные билеты имеют статус расчетного документа – фискального чека, что позволяет использовать их в качестве отчетности о командировке.

Как сообщал УНИАН, продажи железнодорожных билетов через Интернет на ПЖД за 7 месяцев 2014 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 2,15 раза – до 1,02 млн билетов с 476,3 тыс.

Электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.