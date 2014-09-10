Курсирование поезда Мариуполь - Харьков продлили до 18 сентября

Донецкая железная дорога (ДЖД) продлила период курсирования поезда №521/522 Мариуполь - Харьков до 18 сентября включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

По данным пресс-службы, из Мариуполя поезд будет отправляться 12, 14, 16 и 18 сентября в 18:48 и делать длительную остановку на станции Волноваха (Донецкая область) - с 20:03 до 20:23 и прибывать в Харьков в 07:50.

В обратном направлении поезд будет отправляться 13, 15, 17 и 19 сентября в 18:16, останавливаться в Волновахе и прибывать в Мариуполь в 07:17.

Маршрут поезда, состав которого сформирован из 12 вагонов, проходит через Волноваху, Камыш-Зарю (Запорожская область), Чаплино (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область).

Кроме того, с 10 сентября продлен маршрут следования поезда Интерсити+ №712/711 Киев-Дружковка (Донецкая область) до станции Константиновка, с отправлением из столицы в 6:49 и прибытием в Константиновку в 13:07. В обратном направлении поезд отправляется в 17:20 и прибывает в Киев в 23:40. Поезд следует через станции Дарница, Миргород (Полтавская область), Полтава, Славянск (Донецкая область), Краматорск (Донецкая область) и Дружковка, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлевает маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

В связи с разрушением инфраструктуры на востоке Украины поезда дальнего следования на ДЖД отправляются со станций Константиновка и Мариуполь.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция.